Trabalhadores Alerta: Ultraprocessados São Risco à Saúde, Aponta Pesquisa

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Tânia Rêgo / Arquivo Agência Brasil

Uma pesquisa recente realizada pela Sodexo em seis países revelou que mais de 70% dos trabalhadores consideram os alimentos ultraprocessados um risco à saúde. Este levantamento, abrangendo o Brasil, Chile, China, Estados Unidos, França e Reino Unido, entrevistou mais de 5 mil empregados, sendo 800 destes no Brasil.

Percepção Global e Nacional

Conforme o estudo Food Experience Tracker, 78% dos trabalhadores brasileiros veem os ultraprocessados como prejudiciais à saúde, apesar de reconhecerem sua conveniência. A nível global, 71% dos entrevistados compartilham essa visão, ressaltando a importância de escolhas alimentares mais saudáveis, mesmo no ambiente de trabalho.

Tendências de Alimentação nas Empresas

Há uma crescente tendência de que restaurantes corporativos ganhem destaque, atendendo a uma força de trabalho que valoriza alimentos frescos, locais e sazonais. Essa mudança está alinhada com uma maior consciência sobre saúde e sustentabilidade entre os funcionários.

Os Riscos dos Ultraprocessados

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, os ultraprocessados devem ser evitados. Eles são produtos industriais feitos a partir de ingredientes como óleos, gorduras, açúcar e amido, além de aditivos como corantes e aromatizantes, projetados para aumentar a durabilidade e atratividade do produto.

Impactos na Saúde

O consumo excessivo desses alimentos pode levar a um aumento no consumo de calorias devido à alta concentração de açúcar, sal e gordura. Tais hábitos alimentares elevam os riscos de doenças cardíacas, obesidade, diabetes e outros problemas crônicos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

