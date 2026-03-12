Mega-Sena Sorteia Prêmio de R$ 65 Milhões nesta Quinta-feira

Nesta quinta-feira, a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.983, com um prêmio acumulado de R$ 65 milhões. O evento ocorrerá às 21h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Transmissão ao Vivo

Os interessados poderão acompanhar o sorteio ao vivo através do canal da Caixa no YouTube e na página do Facebook das Loterias Caixa, proporcionando maior transparência e comodidade para os apostadores.

Como Apostar

As apostas podem ser registradas até as 20h30, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o Brasil, ou pela internet, através do site oficial. O valor para uma aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

