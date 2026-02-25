Vinicius Júnior se Destaca em Vitória do Real Madrid sobre Benfica na Liga dos Campeões

O jogador brasileiro Vinicius Júnior foi o protagonista na vitória do Real Madrid por 2 a 1 contra o Benfica, garantindo a classificação da equipe espanhola para a próxima fase da Liga dos Campeões. A partida decisiva ocorreu nesta quarta-feira (25) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Desempenho de Vinicius Júnior

Vinicius Júnior já havia sido crucial na vitória do primeiro confronto, quando marcou o único gol da partida. Na ocasião, também chamou atenção ao denunciar um caso de racismo envolvendo um jogador do Benfica. Desta vez, o destaque foi exclusivamente por sua performance em campo, culminando no gol decisivo aos 34 minutos do segundo tempo.

Desenvolvimento da Partida

O jogo começou com o Benfica abrindo o placar aos 13 minutos com um gol de Rafa Silva. No entanto, o Real Madrid não demorou a reagir, empatando dois minutos depois com um chute preciso de Tchouaméni. A segunda etapa foi marcada por menos oportunidades, mas Vinicius Júnior garantiu a vitória com um gol de habilidade após passe de Valverde.

Impacto e Repercussão

A atuação de Vinicius Júnior não só assegurou a continuidade do Real Madrid na Liga dos Campeões, como também reforçou sua importância para a equipe. O caso de racismo do jogo anterior resultou em ações por parte do Real Madrid, que enviou provas à Uefa, e na suspensão prévia do jogador do Benfica envolvido, Gianluca Prestianni.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br