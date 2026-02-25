quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
1.5kmh
0 %
qui
32 °
sex
30 °
sáb
29 °
dom
30 °
seg
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Vinicius Júnior se Destaca em Vitória do Real Madrid sobre Benfica na Liga dos Campeões

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© REUTERS/Violeta Santos Moura/Direitos reservados

O jogador brasileiro Vinicius Júnior foi o protagonista na vitória do Real Madrid por 2 a 1 contra o Benfica, garantindo a classificação da equipe espanhola para a próxima fase da Liga dos Campeões. A partida decisiva ocorreu nesta quarta-feira (25) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Desempenho de Vinicius Júnior

Vinicius Júnior já havia sido crucial na vitória do primeiro confronto, quando marcou o único gol da partida. Na ocasião, também chamou atenção ao denunciar um caso de racismo envolvendo um jogador do Benfica. Desta vez, o destaque foi exclusivamente por sua performance em campo, culminando no gol decisivo aos 34 minutos do segundo tempo.

Desenvolvimento da Partida

O jogo começou com o Benfica abrindo o placar aos 13 minutos com um gol de Rafa Silva. No entanto, o Real Madrid não demorou a reagir, empatando dois minutos depois com um chute preciso de Tchouaméni. A segunda etapa foi marcada por menos oportunidades, mas Vinicius Júnior garantiu a vitória com um gol de habilidade após passe de Valverde.

Impacto e Repercussão

A atuação de Vinicius Júnior não só assegurou a continuidade do Real Madrid na Liga dos Campeões, como também reforçou sua importância para a equipe. O caso de racismo do jogo anterior resultou em ações por parte do Real Madrid, que enviou provas à Uefa, e na suspensão prévia do jogador do Benfica envolvido, Gianluca Prestianni.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

4
spot_img
Artigo anterior
Paraná Destaca Potencial em Comércio Internacional no Comexhoje 2026
Próximo artigo
Projeto Seleciona Bolsistas para Censo de Pessoas em Situação de Rua no Paraná
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress