Projeto Seleciona Bolsistas para Censo de Pessoas em Situação de Rua no Paraná

Estudantes de diversas áreas de graduação poderão se candidatar para integrar a equipe que realizará o censo da população em situação de rua no Paraná. A iniciativa, promovida pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), visa selecionar mais de 85 pesquisadores para atuar em cidades como Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas. As inscrições estão abertas até domingo, 1º de março.

Detalhes das Vagas e Requisitos

Os selecionados terão uma carga horária semanal de 20 horas e receberão uma bolsa de R$ 700,00. Há também uma vaga para um profissional graduado em Serviço Social, que trabalhará 40 horas semanais com uma bolsa-auxílio de R$ 3.200,00. Este último deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Cronograma e Capacitação

Conforme o Edital Proex nº052/2026, as atividades estão programadas para começar em 12 de março, iniciando com o alinhamento da equipe e organização do fluxo de trabalho. Os participantes receberão capacitação teórico-metodológica, treinamento no uso de questionários e aplicativos de coleta digital, e planejamento logístico para as atividades de campo.

Importância do Projeto

O projeto, vinculado à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR), busca coletar dados para desenvolver políticas públicas de inclusão social. Dados da Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná apontam que há quase 17 mil pessoas em situação de rua no estado, com 35% delas em Curitiba.

Perfil dos Candidatos

Maria Gorett Freire Vitiello, coordenadora do projeto, destaca a importância de um perfil ético e sensível entre os graduandos. A interdisciplinaridade é um dos pontos fortes do projeto, integrando diferentes áreas do conhecimento para enriquecer as ações de ensino, pesquisa e extensão.

Processo de Inscrição

As inscrições são gratuitas e exigem comprovante de matrícula, histórico escolar e carta de intenção. Para o pesquisador graduado, além do formulário de inscrição, são necessários diploma e histórico escolar, com a seleção incluindo uma entrevista individual.

Fonte: https://operobal.uel.br