quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
1.5kmh
0 %
qui
32 °
sex
30 °
sáb
29 °
dom
30 °
seg
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Projeto Seleciona Bolsistas para Censo de Pessoas em Situação de Rua no Paraná

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
JANAINA LIBORIO DE AVILA

Estudantes de diversas áreas de graduação poderão se candidatar para integrar a equipe que realizará o censo da população em situação de rua no Paraná. A iniciativa, promovida pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), visa selecionar mais de 85 pesquisadores para atuar em cidades como Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas. As inscrições estão abertas até domingo, 1º de março.

Detalhes das Vagas e Requisitos

Os selecionados terão uma carga horária semanal de 20 horas e receberão uma bolsa de R$ 700,00. Há também uma vaga para um profissional graduado em Serviço Social, que trabalhará 40 horas semanais com uma bolsa-auxílio de R$ 3.200,00. Este último deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B.

Cronograma e Capacitação

Conforme o Edital Proex nº052/2026, as atividades estão programadas para começar em 12 de março, iniciando com o alinhamento da equipe e organização do fluxo de trabalho. Os participantes receberão capacitação teórico-metodológica, treinamento no uso de questionários e aplicativos de coleta digital, e planejamento logístico para as atividades de campo.

Importância do Projeto

O projeto, vinculado à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR), busca coletar dados para desenvolver políticas públicas de inclusão social. Dados da Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná apontam que há quase 17 mil pessoas em situação de rua no estado, com 35% delas em Curitiba.

Perfil dos Candidatos

Maria Gorett Freire Vitiello, coordenadora do projeto, destaca a importância de um perfil ético e sensível entre os graduandos. A interdisciplinaridade é um dos pontos fortes do projeto, integrando diferentes áreas do conhecimento para enriquecer as ações de ensino, pesquisa e extensão.

Processo de Inscrição

As inscrições são gratuitas e exigem comprovante de matrícula, histórico escolar e carta de intenção. Para o pesquisador graduado, além do formulário de inscrição, são necessários diploma e histórico escolar, com a seleção incluindo uma entrevista individual.

Fonte: https://operobal.uel.br

4
spot_img
Artigo anterior
Vinicius Júnior se Destaca em Vitória do Real Madrid sobre Benfica na Liga dos Campeões
Próximo artigo
Investimento de R$ 4,3 Milhões Fortalece Saúde em Kaloré
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress