Investimento de R$ 4,3 Milhões Fortalece Saúde em Kaloré

O Governo do Estado anunciou um investimento de R$ 4,3 milhões destinado a fortalecer o sistema de saúde no município de Kaloré. Esta iniciativa faz parte de um esforço contínuo para melhorar a qualidade do atendimento médico oferecido à população local.

Reforma do Hospital São Lucas

Parte do investimento será direcionada à reforma do Hospital São Lucas. Esta reforma visa modernizar as instalações, garantindo um ambiente mais seguro e adequado para pacientes e profissionais de saúde. Espera-se que as melhorias resultem em um atendimento mais eficiente e humanizado.

Nova Clínica de Fisioterapia

Além da reforma do hospital, o projeto inclui a construção de uma nova clínica de fisioterapia em Kaloré. Esta nova unidade permitirá ampliar a oferta de serviços de reabilitação, beneficiando principalmente pacientes com necessidades de fisioterapia pós-operatória ou com condições crônicas que demandam acompanhamento contínuo.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br