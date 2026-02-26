quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Sindicatos Condenam Agressão a Jornalista na Câmara dos Deputados

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Entidades jornalísticas emitiram uma nota de repúdio nesta quarta-feira (24) contra um incidente de violência sofrido pela jornalista Manuela Borges, do Portal ICL Notícias. O fato ocorreu no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, na tarde de terça-feira (23).

Reação das Entidades

As entidades descreveram o incidente como 'inaceitável e absurdo', destacando que houve 'grave violência' e 'coação' profissional contra Manuela, que estava exercendo seu trabalho em uma instituição legislativa.

Detalhes do Incidente

Manuela Borges foi cercada e intimidada por cerca de 20 servidores após questionar parlamentares do PL sobre outdoors no Distrito Federal. Ela relata que simpatizantes dos políticos filmaram-na de forma agressiva, com celulares próximos ao seu rosto, em meio a gritos intimidatórios.

Implicações de Gênero

Segundo as entidades, a agressão visa silenciar questionamentos e enfraquecer a presença feminina nos espaços de poder. Afirmam que a liberdade de imprensa, essencial à democracia, não deve ser ameaçada por intimidações físicas e psicológicas.

Apelo por Ações Imediatas

As entidades exigem que a presidência da Câmara dos Deputados investigue rigorosamente o caso, buscando a responsabilização dos envolvidos. Reivindicam também medidas de segurança para garantir o exercício livre do jornalismo no Congresso Nacional.

Resiliência e Continuidade

Apesar do ocorrido, Manuela Borges afirma que continuará sua cobertura na Câmara dos Deputados, como faz há mais de 20 anos. Ela já enfrentou situações semelhantes, como em 2014, quando foi ofendida pelo então deputado Jair Bolsonaro.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

