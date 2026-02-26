quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Londrina Avança na Copa do Brasil 2026 Após Vitória Contra Penedense

Região
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Rafael Martins/LEC

O Londrina garantiu sua continuidade na Copa do Brasil 2026 ao vencer o Penedense em uma partida decisiva. O confronto foi marcado por jogadas estratégicas e uma atuação consistente da equipe.

Detalhes da Partida

A partida entre Londrina e Penedense ocorreu em um cenário de alta expectativa. Desde o início, o Londrina demonstrou domínio e organização em campo, resultando em uma vitória que assegurou seu lugar na próxima fase do campeonato.

Próximos Desafios

Com a vitória, o Londrina agora se prepara para enfrentar novos desafios na Copa do Brasil 2026. A equipe busca manter o ritmo e a estratégia que garantiram o sucesso na partida contra o Penedense.

Fonte: https://taroba.com.br

