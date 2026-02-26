quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Palmeiras vence Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

© Reuters/Jean Carniel/Direitos Reservados

Em uma partida intensa realizada na Arena Barueri na noite de quarta-feira (25), o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1, mantendo-se na liderança do Campeonato Brasileiro. O confronto contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Desempenho do Palmeiras

Com o apoio da torcida, o Palmeiras abriu vantagem rapidamente. Logo aos seis minutos, Vitor Roque converteu um pênalti, colocando o time na frente. Aos 12 minutos, Allan ampliou a vantagem com um belo gol após driblar dois adversários.

Reação do Fluminense

O Fluminense, mesmo com uma formação alternativa, buscou reagir e conseguiu diminuir a diferença aos 39 minutos com um gol do meio-campista argentino Lucho Acosta. O time carioca mostrou determinação, mas não conseguiu evitar a derrota.

Situação na Tabela

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 10 pontos, igualando a pontuação do São Paulo, mas liderando devido ao saldo de gols. O Fluminense, por sua vez, caiu para a quinta posição após sua primeira derrota no campeonato.

Perspectivas Futuras

A vitória mantém o Palmeiras invicto como mandante há 16 jogos no Brasileirão, enquanto o Fluminense busca recuperação na próxima rodada para subir na classificação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

