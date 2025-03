Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 45 milhões

O concurso 2846 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (30/03/2025), terminou sem ganhadores na faixa principal. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou. A previsão da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2/04), pague cerca de R$ 45 milhões ao apostador que acertar todos os números.

As dezenas sorteadas foram:

01 – 12 – 16 – 17 – 25 – 57

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, 74 apostas acertaram cinco números (quina) e cada uma receberá R$ 48.408,41. Já outros 5.871 jogos fizeram quatro acertos (quadra), com prêmio individual de R$ 871,65.

A Mega-Sena é o principal jogo de loteria do país e atrai milhões de apostadores a cada sorteio, principalmente quando o prêmio está acumulado. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00 e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, no site da Caixa.

O próximo concurso promete movimentar ainda mais os jogadores, diante da possibilidade de conquistar um dos maiores prêmios das últimas semanas.