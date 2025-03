Acidente envolvendo três veículos deixa danos materiais na PR-445 próximo à Warta

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na noite deste domingo (30), na rodovia PR-445, próximo à região da Warta, em Cambé. A colisão resultou em danos materiais consideráveis, mas felizmente não deixou vítimas com ferimentos graves.

Segundo informações repassadas pelo sargento Alex, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu quando uma Fiat Toro entrou na contramão, colidindo contra outros dois veículos que trafegavam corretamente na direção Cambé-Warta. Ainda de acordo com o policial, o condutor da Fiat Toro apresentava claros sinais de embriaguez, agiu de maneira agressiva e resistiu à abordagem policial. Por isso, ele foi detido e encaminhado à delegacia pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência à prisão.

Durante a ocorrência, familiares do motorista embriagado chegaram a interferir no trabalho dos policiais, mas a situação foi controlada com advertências verbais.

O Corpo de Bombeiros de Cambé também esteve no local. O sargento De Paula afirmou que as vítimas receberam atendimento inicial, mas recusaram transporte hospitalar, já que não apresentavam ferimentos graves. Ele destacou que o trecho é especialmente perigoso por se tratar de uma curva após uma subida, prejudicando a visibilidade.

Um dos envolvidos, José Carlos Martins, que estava indo pescar, relatou que o condutor da Fiat Toro tentou ultrapassar um caminhão, atingindo primeiro um veículo Gol e, posteriormente, o seu veículo Fiat Strada. Já Vinícius Ferraz, outro envolvido no acidente, retornava de férias e teve danos materiais no veículo.

As autoridades reforçam a recomendação de jamais dirigir após ingerir bebidas alcoólicas e manter atenção redobrada nas rodovias, especialmente em locais de pouca visibilidade.