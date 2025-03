Vereadora Ellen Afonso é investigada pela Polícia Federal por suspeita de compra de votos em Cambé.

A vereadora Ellen Afonso, de Cambé, está sendo investigada pela Polícia Federal por suposta compra de votos durante a campanha eleitoral. A informação surgiu após a circulação de um áudio nas redes sociais, divulgado por um radialista de Londrina, mencionando as acusações contra a parlamentar.

Em busca de esclarecimentos, o Portal Cambé procurou o Ministério Público Eleitoral da cidade e o advogado Marcos Pavinato, especialista em direito criminal, para entender melhor a situação. Segundo informações apuradas, a investigação está em andamento e ainda não resultou em processo judicial contra Ellen Afonso.

De acordo com o advogado Marcos Pavinato, a investigação encontra-se em fase inicial, tramitando entre a Polícia Federal e o Ministério Público. “Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público analisará o relatório e decidirá se oferece denúncia formal à Justiça Eleitoral. Somente após essa etapa, e se aceita pelo juiz eleitoral, é que a vereadora se tornaria ré em um processo”, explicou Pavinato.

O advogado também ressaltou o princípio da presunção de inocência vigente no Brasil, reforçando que qualquer investigado é considerado inocente até que haja uma sentença condenatória definitiva.

Procurada, a vereadora Ellen Afonso informou ao Portal Cambé que prefere não se manifestar detalhadamente no momento, pois não dispõe de informações suficientes sobre as acusações. Contudo, Ellen ressaltou que sua campanha foi realizada com base em visitas constantes e conversas diretas com os eleitores.

O Portal Cambé continuará acompanhando o desenvolvimento dessa investigação e manterá a comunidade informada sobre novos desdobramentos.