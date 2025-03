Condutora morre após colisão contra defensa metálica na PR-090, em Alvorada do Sul

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (29/03/2025) na rodovia PR-090, na altura do km 446+200 metros, no trecho entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária (BPRv), da 2ª Companhia – PRv Porto Capim, e envolveu apenas um veículo.

De acordo com informações oficiais, por volta das 14h30, um automóvel GM/Celta, com placas do Paraná, colidiu contra a defensa metálica instalada à margem da pista. O acidente aconteceu em um trecho de curva aberta, com pista simples e faixa contínua amarela, características que exigem atenção redobrada dos condutores.

A motorista, identificada pelas iniciais A.C.V., de 31 anos, estava sozinha no veículo e foi socorrida com vida ao Hospital Municipal de Alvorada do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta posteriormente pela equipe médica da unidade.

Segundo a equipe policial que atendeu a ocorrência, não foi possível realizar o teste do etilômetro, mas não havia indícios de ingestão alcoólica no momento do atendimento. O veículo foi liberado no local, não sendo necessária remoção por guincho.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça a importância de manter a atenção redobrada em trechos com curvas, especialmente em pistas simples com sinalização de proibição de ultrapassagem, como era o caso. As causas exatas do acidente ainda serão apuradas.