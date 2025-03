Operário conquista o título do Campeonato Paranaense 2025 em casa

O Operário-PR conquistou o título do Campeonato Paranaense de 2025 ao vencer o Maringá na final disputada no Estádio Germano Krüger. Após um empate em 2 a 2 no primeiro jogo da decisão, realizado no Estádio Willie Davids , a segunda partida também terminou empatada, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Operário-PR levou a melhor, sagrando-se campeão estadual