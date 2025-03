Acidente na PR-445 em Londrina envolve carro e caminhão; motorista causador fugiu do local

Na noite desta sexta-feira (28/03), um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado na rodovia PR-445, em Londrina, próximo ao km 49+600 metros, sentido Tamarana. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e o motorista responsável pela batida fugiu do local sem ser identificado.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Posto Charles Naufal. O atendimento começou às 18h30 e se estendeu até por volta das 3h20 da madrugada de sábado.

De acordo com o relatório, o motorista de um carro ainda não identificado (V1) colidiu na traseira de um GM Celta preto (V2), que seguia pela rodovia. Com o impacto, o Celta foi jogado para o lado e acabou sendo atingido por um caminhão trator (V3) com dois reboques acoplados (V4 e V5), todos com placas de Campo Grande/MS.

O motorista do Celta, A. V. M., de 48 anos, morador de Tamarana, e o condutor do caminhão, R. R. A., de 36 anos, de Campo Grande, não tiveram ferimentos. Os dois fizeram o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L, descartando ingestão de álcool.

O Celta foi removido ao pátio do DER em Ibiporã, com apoio de guincho do 5º BPM. O caminhão teve danos leves na parte dianteira, enquanto os reboques não sofreram avarias. O tempo estava bom no momento do acidente e a rodovia não tinha sinalização proibindo ultrapassagem naquele trecho.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça que o motorista do primeiro carro envolvido, que provocou o acidente, fugiu do local, e até o momento não foi identificado. Quem tiver informações sobre o veículo que evadiu pode entrar em contato com a PMPR pelo telefone 190 ou 181, de forma anônima.