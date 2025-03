Seleção Paranaense de Vôlei Sub-16 realiza etapa final de preparação em Cambé para o Campeonato Brasileiro

Na manhã desta sexta-feira (28), a cidade de Cambé recebeu a Seleção Paranaense de Vôlei Sub-16 no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, como parte da última fase de preparação para o Campeonato Brasileiro de Seleções, que será realizado na próxima semana, em Brasília (DF).

As atletas participaram da terceira etapa de treinamentos, sob o comando do técnico Juliano Trindade, que destacou a escolha por Cambé não apenas pela estrutura oferecida pelo município, mas também pela oportunidade de inspirar novas gerações.

“Toda iniciação no esporte precisa de alguém em quem se inspirar. Aqui, essas meninas que estão começando no vôlei têm a chance de estar perto de atletas que representam o Estado. Esse contato pode ser o ponto de partida para que se tornem futuras atletas de alto nível”, ressaltou Trindade.

O encontro foi ainda mais especial para as alunas do projeto Cambé Vôlei, especialmente as da turma de 7 a 11 anos, que puderam interagir com as jogadoras da seleção antes do início do treino. A proposta é incentivar a permanência das meninas na modalidade por meio do contato direto com atletas em formação.

O técnico do projeto local, Reginaldo Mazzola, enfatizou a importância dessa troca de experiências.

“Receber a seleção é motivo de orgulho. Esse grupo representa o melhor do Paraná e serve como exemplo para nossas atletas. A interação cria expectativas, fortalece o vínculo com o esporte e mostra que é possível sonhar com grandes conquistas”, afirmou.

Segundo Mazzola, a vinda da seleção também é reflexo do investimento da Prefeitura de Cambé na área esportiva. A Secretaria de Esportes, sob a liderança da secretária Telma, e o apoio direto do prefeito Conrado Scheller, têm contribuído para consolidar uma das melhores estruturas esportivas do Estado.

A atleta Hillary Whitney, de 13 anos, que integra o projeto há quatro anos, relatou a emoção de vivenciar esse momento.

“Fiquei muito ansiosa e feliz. Nunca imaginei poder assistir de perto a uma seleção jogando. Quero um dia estar ali com elas”, contou. A jovem, que atua como oposta e ponteira, destacou como o vôlei tem transformado sua vida.

“Aprendi muita coisa. Hoje sou mais forte, não tenho mais medo da bola. O vôlei me ajudou muito”.

A presença da Seleção Paranaense em Cambé reforça o compromisso do município com o desenvolvimento esportivo, tanto na formação de atletas quanto na promoção de eventos que incentivem o esporte como ferramenta de transformação social.