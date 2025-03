Dorival Júnior é demitido da Seleção Brasileira após 16 jogos; Jorge Jesus é cotado como substituto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (data fictícia) a demissão do técnico Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira de Futebol Masculino. A decisão foi comunicada pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, durante reunião realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Dorival deixa o cargo após um ano de trabalho e um total de 16 partidas no comando técnico da equipe nacional. Juntamente com ele, também deixam a comissão técnica os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Resende.

Em pronunciamento oficial, Ednaldo Rodrigues confirmou a mudança, mas não respondeu a perguntas da imprensa. Logo após o anúncio, a CBF publicou uma nota em seu site oficial, agradecendo os serviços prestados por Dorival e informando que o processo de escolha de um novo treinador já está em andamento.

“A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto”, diz o comunicado.

O nome que desponta como o principal favorito para assumir o cargo é o do português Jorge Jesus, atualmente sem vínculo com clubes brasileiros. Inicialmente, o plano da entidade era contar com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, mas a indisponibilidade do italiano antes do Mundial de Clubes, previsto para acontecer entre junho e julho, dificultou as negociações.

A saída de Dorival Júnior ocorre em um momento de pressão e instabilidade da Seleção, que enfrenta desafios no ciclo de preparação para a próxima Copa do Mundo da FIFA. A definição do novo técnico é aguardada com expectativa tanto pela imprensa quanto pelos torcedores.