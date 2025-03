Cambé cria 249 vagas de emprego em fevereiro e registra melhor desempenho desde 2021

O município de Cambé registrou em fevereiro de 2025 um saldo positivo de 249 novas vagas de emprego com carteira assinada, conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número representa o melhor índice mensal desde novembro de 2021 e um crescimento de 74% em relação a fevereiro de 2024.

No total, foram 1.621 contratações, sendo 1.006 homens e 615 mulheres, contra 1.372 desligamentos, o que resultou no saldo positivo. O setor que mais se destacou foi a indústria, com 478 contratações e saldo de 81 novas vagas, seguido pelo comércio (585 contratações e saldo de 74), serviços (419 contratações e saldo de 68) e construção (131 contratações e saldo de 27).

No que se refere ao nível de escolaridade, 1.096 pessoas com ensino médio completo conquistaram uma vaga de emprego, com saldo de 208 novas colocações. Já entre as faixas etárias, os jovens de 18 a 24 anos representaram uma importante parcela das admissões, com 483 contratações e saldo de 106 novas vagas. O grupo de até 17 anos também se destacou, com 146 contratações e saldo de 95 novos postos de trabalho.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, comemorou os números e atribuiu o resultado ao empenho da população e à confiança das empresas.

“O povo de Cambé é trabalhador, busca oportunidades e luta por dias melhores. E nós, como governo, temos que garantir essas condições. O município segue se desenvolvendo, tem segurança e atrai investimentos. Estamos remodelando a Secretaria do Trabalho e vamos seguir suando a camisa para melhorar ainda mais esses números”, destacou.

O secretário de Trabalho e Profissionalização, Eduardo Cazarim, também celebrou o desempenho e reforçou a importância das parcerias para formação profissional.

“Cambé vive um momento de crescimento. E isso é fruto da segurança jurídica e administrativa que oferecemos. Estamos em diálogo com empresas, SENAC, SENAI, IFPR e outras instituições, estruturando uma gestão participativa, próxima das empresas e focada na qualificação da mão de obra cambeense”, afirmou.

Com o saldo expressivo em fevereiro, Cambé reforça sua posição como um dos municípios em destaque na geração de empregos na região, impulsionado por políticas públicas de incentivo, segurança institucional e parceria entre setor público e privado.