Ação da Polícia Militar apreende quase 1 kg de cocaína e prende três pessoas por tráfico no Jardim Boa Vista, em Cambé

Na noite da última quinta-feira (27/03), por volta das 20h, uma equipe da RPA (Rádio Patrulha Auto) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no Jardim Boa Vista, em Cambé, que resultou na prisão de dois homens e uma mulher, além da apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

A operação foi desencadeada após denúncias recorrentes sobre a movimentação intensa relacionada ao tráfico de drogas na região. Durante patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo em frente a uma residência abandonada, conhecida na área como “mocó”. Ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou um invólucro para o interior do imóvel. Identificado posteriormente como J. F. A. G., o homem foi abordado, sendo encontrado com ele duas porções de cocaína. No local onde o objeto foi lançado, os policiais localizaram 20 pedras de crack.

Durante a incursão no imóvel, com apoio via rádio, um segundo homem tentou fugir pelos fundos da casa, carregando uma bolsa feminina. Ao mesmo tempo, uma mulher identificada como V. P. S. saiu ao encontro dos policiais. Ambos foram abordados e afirmaram não residir na casa, mas a mulher confessou que havia pinos de cocaína no interior do imóvel, de sua propriedade. A equipe encontrou 18 pinos de cocaína no local.

Em continuidade à diligência, os policiais, com autorização de vizinhos, acessaram a residência ao lado, onde encontraram a bolsa deixada pelo segundo suspeito, D. P. S.. Dentro dela foram localizadas:

931 gramas de cocaína ,

, 20 pinos de cocaína ,

, 26 porções de maconha ,

, R$ 2.054,00 em espécie ,

, e três celulares, sem identificação de propriedade por parte dos abordados.

Diante dos fatos, os três indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e algemados conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, visando a segurança da guarnição e a prevenção de tentativa de fuga. Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para as autoridades competentes.

A ação reforça o trabalho da Polícia Militar do Paraná na repressão ao tráfico de drogas em áreas críticas e demonstra o comprometimento da corporação com a segurança da população.