Vítima de homicídio é identificada em Cambé

Na manhã desta sexta-feira (28), o Portal Cambé recebeu a confirmação oficial da identidade do homem encontrado morto próximo à linha do trem, nas imediações da Rua Curitiba, próximo à entrada da UPA de Cambé.

Trata-se de Anderson Tavares da Silva, de 39 anos, vítima de homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (27).

Voltamos com essa atualização conforme o compromisso assumido de informar com responsabilidade e com base em fontes oficiais.

