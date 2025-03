Ação Integrada de Fiscalização Urbana interdita estabelecimentos e resulta em prisões no Jardim Tupi, em Cambé

Na noite desta quinta-feira (27/03), foi realizada uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) na cidade de Cambé, denominada “Resgate do Jardim Tupi”. A operação contou com a participação da Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª Companhia Independente, e da Vigilância Sanitária Municipal, além de outros órgãos de fiscalização urbana.

A operação teve como foco a região do Jardim Tupi, conhecida por registrar constantes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e ao funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais. Segundo o tenente Moreira, da Polícia Militar, a ação foi solicitada pela Prefeitura de Cambé como resposta às demandas da comunidade.

Durante a fiscalização, cerca de cinco estabelecimentos foram vistoriados, dos quais dois foram interditados por apresentarem irregularidades sanitárias e estruturais. Além disso, dois indivíduos foram presos por posse de drogas, e o caso segue sob apuração da Polícia Civil para possível enquadramento por tráfico de entorpecentes.

A vigilância sanitária, representada pela servidora Ana Carolina, destacou que os alvos da operação são definidos com base em denúncias registradas na ouvidoria municipal. Os estabelecimentos interditados apresentavam risco iminente à saúde pública, o que justificou o fechamento imediato até que as adequações previstas em legislação sejam realizadas.

“A interdição permanece enquanto houver irregularidades. Já nos casos em que há apenas notificações, o comerciante tem um prazo para se adequar, e uma nova vistoria é realizada para verificar o cumprimento”, explicou Ana Carolina.

Além da fiscalização, a Polícia Militar ressaltou que a ação também faz parte de um plano da Prefeitura de Cambé para melhorar a infraestrutura do bairro Jardim Tupi. O objetivo é oferecer mais segurança e qualidade de vida à população, aproximando o poder público da comunidade local.

“Conversamos com muitos moradores, e as pessoas de bem nos apoiam. Sabem que esse trabalho é feito para o bem delas”, completou o tenente Moreira.

A população pode colaborar com as ações de segurança realizando denúncias anônimas pelos números 190 (emergência) ou 181 (disque denúncia).