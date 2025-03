Ação integrada resulta na apreensão de 136 kg de drogas e veículo furtado em Santa Fé/PR

Uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (27/03) entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de aproximadamente 136 kg de maconha e na recuperação de um veículo com registro de furto, no município de Santa Fé, no interior do Paraná.

A operação contou com o apoio de equipes da ALI/11ª CIPM, Companhia de Choque do 5º BPM e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). A ação foi realizada como parte de uma estratégia de repressão a crimes como contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas, em pontos estratégicos de rodovias que dão acesso ao norte do Paraná e à divisa com o estado de São Paulo.

Durante a abordagem a um veículo suspeito, os agentes constataram a presença de grande quantidade de droga no porta-malas. Além disso, foi verificado que o automóvel apresentava placas adulteradas e constava como furtado em registro anterior.

O motorista, um homem de 46 anos, natural e morador do estado de São Paulo, foi preso em flagrante. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde foram realizados os procedimentos cabíveis no âmbito da polícia judiciária federal.

De acordo com informações apuradas pelas equipes, o suspeito possui antecedentes criminais por furto no estado de Minas Gerais e por receptação no estado de São Paulo.

A operação reforça o trabalho conjunto entre as forças de segurança pública para o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região sul do país, especialmente em pontos de alto fluxo rodoviário e fronteiriço.