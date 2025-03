Corpo é encontrado próximo à linha do trem no Jardim Tupi, em Cambé; Polícia Civil investiga homicídio

Na manhã desta quinta-feira (27), um corpo foi encontrado nas proximidades da linha do trem, no bairro Jardim Tupi, em Cambé. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, que foram acionadas para atender o caso.

Segundo informações iniciais, o local onde o corpo foi localizado fica entre a Av. Inglaterra e a região da Belo Horizonte, próximo à entrada da UPA de Cambé. O corpo estava caído ao lado dos trilhos e, a princípio, chegou-se a cogitar a possibilidade de atropelamento ferroviário ou morte natural. No entanto, após a chegada das autoridades e a realização de perícia preliminar, foi confirmado que se trata de um homicídio.

O sargento Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, que foi um dos primeiros a chegar ao local, relatou que a vítima apresentava um ferimento na cabeça. No entanto, ele afirmou que, naquele momento, não era possível apontar a causa exata da morte, deixando em aberto a possibilidade de agressão ou atropelamento.

A vítima não portava documentos e ainda não foi oficialmente identificada até o momento da publicação desta matéria.

Poucas horas após a ocorrência, a Polícia Civil de Cambé, com apoio da Polícia Militar, realizou a detenção de um suspeito, que teria envolvimento com o crime. A prisão ocorreu na Rua Carlos Sawade, também próxima à linha do trem. O suspeito foi levado para a delegacia, onde prestará esclarecimentos enquanto as investigações seguem em andamento.

A equipe do Portal Cambé acompanhou toda a movimentação no local e continuará atualizando as informações assim que houver novidades sobre a identidade da vítima e o andamento do caso.