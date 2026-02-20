PCPR Detém Três Suspeitos de Roubo de Cargas na BR-116

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta sexta-feira (20), três indivíduos suspeitos de integrar um grupo especializado em roubo de cargas de alto valor na BR-116. As detenções ocorreram em Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Modus Operandi do Grupo

De acordo com informações das investigações, o grupo criminoso se destacava pelo uso de táticas violentas. Eles utilizavam fardamento tático e portavam armas longas, além de empregarem bloqueadores de sinal, conhecidos como jammers, para impedir a comunicação dos caminhões com sistemas de rastreamento.

Ação da PCPR

A operação que resultou nas prisões foi realizada nas primeiras horas do dia, contando com a participação de diversas equipes da PCPR. A ação visou desarticular o grupo e apreender equipamentos utilizados nos crimes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br