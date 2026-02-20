domingo, fevereiro 22, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
69 %
4.6kmh
0 %
dom
24 °
seg
27 °
ter
25 °
qua
24 °
qui
28 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

PCPR Detém Três Suspeitos de Roubo de Cargas na BR-116

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta sexta-feira (20), três indivíduos suspeitos de integrar um grupo especializado em roubo de cargas de alto valor na BR-116. As detenções ocorreram em Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Modus Operandi do Grupo

De acordo com informações das investigações, o grupo criminoso se destacava pelo uso de táticas violentas. Eles utilizavam fardamento tático e portavam armas longas, além de empregarem bloqueadores de sinal, conhecidos como jammers, para impedir a comunicação dos caminhões com sistemas de rastreamento.

Ação da PCPR

A operação que resultou nas prisões foi realizada nas primeiras horas do dia, contando com a participação de diversas equipes da PCPR. A ação visou desarticular o grupo e apreender equipamentos utilizados nos crimes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Carnaval de Londrina 2026 Atraí Mais de 51 Mil Foliões no Zerão
Próximo artigo
PCPR Desarticula Grupo Suspeito de Roubo de Cargas na BR-116
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress