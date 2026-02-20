sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
58 %
3.6kmh
40 %
sex
32 °
sáb
32 °
dom
32 °
seg
24 °
ter
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Carnaval de Londrina 2026 Atraí Mais de 51 Mil Foliões no Zerão

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

O Carnaval de Londrina em 2026 foi um sucesso, reunindo mais de 51 mil pessoas no anfiteatro do Zerão ao longo de cinco dias de festa. O evento destacou-se pela alegria, convivência familiar e um ambiente inclusivo. A estrutura do local, acessível e bem organizada, garantiu a tranquilidade dos participantes, sem registros de ocorrências policiais ou brigas.

Atrações e Programação

O público foi animado por uma variedade de atrações musicais, incluindo o Bloco Pé Vermelho, Bloco Bafo Quente, Trio Pega Bem, Samba Pé Vermelho e a Bateria Laranja Mecânica, formada por estudantes de medicina da UEL. DJs também fizeram parte da programação, que encerrava às 21h para minimizar o impacto sonoro na vizinhança.

Espaço Kids e Praça de Alimentação

Para as crianças, o evento ofereceu o Espaço Kids, com uma programação voltada ao público infantil, tornando o ambiente ainda mais familiar. Já a praça de alimentação, localizada no estacionamento da tradicional Feira da Lua, ofereceu uma variedade de opções gastronômicas, incluindo comidas salgadas, bebidas e doces, com atividades até as 22h.

Planejamento e Sucesso do Evento

O secretário de Cultura, Marcão Kareca, destacou o sucesso do Carnaval em termos de público, vendas para microempreendedores e segurança. A escolha do Zerão, com seu palco fixo, permitiu uma economia nos gastos públicos, totalizando R$ 125 mil. O evento também contou com o apoio de mais de 30 entidades locais, promovendo um sentimento de pertencimento e colaboração.

Impacto Econômico e Cultural

O Carnaval gerou um impacto positivo na economia local, atraindo turistas e movimentando o comércio. Uma pesquisa inédita mapeou 50 atividades carnavalescas em Londrina, revelando uma nova matriz econômica ligada ao evento. A estratégia de transporte público, com ônibus circulando entre o Terminal e o Zerão, contribuiu para a segurança e conveniência dos participantes.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Educadora de Rio Bonito do Iguaçu Participa de Intercâmbio no Canadá
Próximo artigo
PCPR Detém Três Suspeitos de Roubo de Cargas na BR-116
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress