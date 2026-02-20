O Carnaval de Londrina em 2026 foi um sucesso, reunindo mais de 51 mil pessoas no anfiteatro do Zerão ao longo de cinco dias de festa. O evento destacou-se pela alegria, convivência familiar e um ambiente inclusivo. A estrutura do local, acessível e bem organizada, garantiu a tranquilidade dos participantes, sem registros de ocorrências policiais ou brigas.

Atrações e Programação

O público foi animado por uma variedade de atrações musicais, incluindo o Bloco Pé Vermelho, Bloco Bafo Quente, Trio Pega Bem, Samba Pé Vermelho e a Bateria Laranja Mecânica, formada por estudantes de medicina da UEL. DJs também fizeram parte da programação, que encerrava às 21h para minimizar o impacto sonoro na vizinhança.

Espaço Kids e Praça de Alimentação

Para as crianças, o evento ofereceu o Espaço Kids, com uma programação voltada ao público infantil, tornando o ambiente ainda mais familiar. Já a praça de alimentação, localizada no estacionamento da tradicional Feira da Lua, ofereceu uma variedade de opções gastronômicas, incluindo comidas salgadas, bebidas e doces, com atividades até as 22h.

Planejamento e Sucesso do Evento

O secretário de Cultura, Marcão Kareca, destacou o sucesso do Carnaval em termos de público, vendas para microempreendedores e segurança. A escolha do Zerão, com seu palco fixo, permitiu uma economia nos gastos públicos, totalizando R$ 125 mil. O evento também contou com o apoio de mais de 30 entidades locais, promovendo um sentimento de pertencimento e colaboração.

Impacto Econômico e Cultural

O Carnaval gerou um impacto positivo na economia local, atraindo turistas e movimentando o comércio. Uma pesquisa inédita mapeou 50 atividades carnavalescas em Londrina, revelando uma nova matriz econômica ligada ao evento. A estratégia de transporte público, com ônibus circulando entre o Terminal e o Zerão, contribuiu para a segurança e conveniência dos participantes.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br