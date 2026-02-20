sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Educadora de Rio Bonito do Iguaçu Participa de Intercâmbio no Canadá

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Ganhando o Mundo Professor leva docente de Rio Bonito do Iguaçu ao CanadáFoto: Juliano Boeno Dea

Débora Barella, professora do Colégio Rural Estadual de Pinhalzinho, em Rio Bonito do Iguaçu, está entre os 250 educadores da rede estadual que participam de um intercâmbio no Canadá.

Experiência Internacional

A oportunidade de participar de um intercâmbio internacional oferece a Débora a chance de adquirir novos conhecimentos e práticas que podem ser aplicadas em sua comunidade local.

Impacto Local

A experiência no Canadá ganha ainda mais significado devido ao contexto de Rio Bonito do Iguaçu, que foi seriamente afetado por um tornado em novembro do ano passado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

4
