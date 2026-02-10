quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Ponte do Rio da Várzea seguirá interditada à noite até sexta-feira

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Ponte do Rio da Várzea continua interditada no período noturno até a sexta-feiraFoto: DER

A interdição da Ponte do Rio da Várzea continuará durante o período noturno ao longo desta semana. A medida ocorre das 20h às 6h30 do dia seguinte, após as chuvas prejudicarem os trabalhos nos dias anteriores.

Motivo da Interdição Noturna

A escolha pela interdição à noite visa reduzir o impacto aos motoristas que utilizam o trecho, já que esse é um horário de menor fluxo de tráfego. A decisão busca minimizar transtornos para os usuários e garantir a segurança durante as obras.

Impacto das Chuvas

As fortes chuvas dos últimos dias influenciaram na decisão de manter a interdição noturna. O clima adverso atrasou os trabalhos de manutenção e, por isso, a interdição é necessária para garantir a continuidade das obras de reparo na ponte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

