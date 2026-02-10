quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Prefeitura de Londrina e Secretária de Estado alinham ações para Casa da Mulher Paranaense

Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Prefeitura de Londrina recebeu a visita da secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, na última terça-feira (10). O encontro, realizado no gabinete do prefeito, teve como objetivo fortalecer a parceria entre o Governo do Paraná e o município, com foco na implantação da Casa da Mulher Paranaense.

Avanços no Projeto Casa da Mulher

Segundo o vice-prefeito Junior Santos Rosa, a reunião abordou os trâmites finais para a implantação da Casa da Mulher Paranaense em Londrina. O projeto já foi finalizado e a obra será localizada na Rua Mario Bonalumi, 633, na região leste da cidade.

Investimentos e Serviços Oferecidos

O investimento estimado para a construção é de R$ 3,150 mil, destinado a viabilizar um espaço multifuncional de 4.000 m². O local oferecerá qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo feminino e atendimento multidisciplinar de saúde, bem-estar e cidadania.

Importância do Apoio Estadual

O vice-prefeito ressaltou a importância do apoio estadual para a realização das políticas públicas no município. Ele destacou o compromisso da Prefeitura de Londrina em fortalecer o atendimento às mulheres, ampliando serviços nas áreas de saúde, segurança e empreendedorismo.

Parceria Entre Estado e Município

Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, enfatizou a relevância da parceria com o Estado para expandir os serviços à população. A presença da secretária de Estado reafirma o compromisso com o fortalecimento das políticas para as mulheres em Londrina.

Feira Arte Mulher Empreendedora

Durante a visita, Leandre Dal Ponte também participou da Feira Arte Mulher Empreendedora, realizada no saguão da Prefeitura. O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, reúne 64 artesãs e empreendedoras, oferecendo suporte para divulgação e venda de seus produtos.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

8
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

