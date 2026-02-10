A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apresentou dez recomendações essenciais para a atuação dos juízes eleitorais durante as eleições de outubro. Estas diretrizes foram comunicadas aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais (TREs) em uma reunião realizada na última terça-feira.

Regras de Conduta para Juízes Eleitorais

As recomendações visam estabelecer um parâmetro ético para disciplinar o comportamento dos magistrados da Justiça Eleitoral durante o pleito. Entre as principais normas, destaca-se a obrigatoriedade de divulgação das agendas de audiências com partes e advogados.

Os juízes estão proibidos de expressar opiniões sobre processos que tramitam na Justiça Eleitoral e de participar de eventos com candidatos ou seus aliados. Além disso, devem evitar manifestações políticas em redes sociais para preservar a imparcialidade.

Detalhamento das Diretrizes

Entre as regras estabelecidas, estão: garantir a publicidade das audiências, manter postura comedida em manifestações públicas ou privadas, evitar comparecimento a eventos que promovam confraternização com candidatos e abster-se de receber presentes que possam comprometer a imparcialidade.

Os magistrados também devem se afastar de processos ligados a escritórios de advocacia com os quais possuam vínculos e evitar atividades privadas que interfiram em suas obrigações funcionais. A transparência é reafirmada como um princípio essencial, assegurando ao eleitor o direito à informação segura.

Contexto no Supremo Tribunal Federal

No Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia atua como relatora do Código de Ética da Corte. A criação do código foi proposta pelo ministro Edson Fachin, em resposta a críticas públicas recebidas pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em investigações recentes.

Os casos envolvendo os ministros destacam a importância de regras claras para preservar a integridade do processo judicial e a confiança pública nas instituições.

