quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
88 %
3.1kmh
0 %
qua
30 °
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
24 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Petrobras Registra Produção Recorde e Aumenta Exportações em 2025

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© André Ribeiro/Agência Petrobras

A Petrobras encerrou o ano de 2025 com a maior produção de petróleo e gás de sua história, alcançando quase 3 milhões de barris diários. Esse marco foi impulsionado principalmente pelo avanço das operações no pré-sal e pela entrada em operação de novas plataformas.

Desempenho Operacional e Exportações

O desempenho operacional recorde da Petrobras também resultou em um aumento significativo nas exportações, que atingiram o maior volume anual já registrado pela estatal. Em 2025, as exportações médias foram de 765 mil barris por dia, um crescimento de 27% em relação ao ano anterior.

Detalhes da Produção em 2025

A produção média anual da Petrobras foi de 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia, representando um aumento de 11%. No quarto trimestre, a produção total alcançou 3,081 milhões de barris por dia, com um crescimento de 18,6% em comparação ao mesmo período de 2024.

Contribuição do Pré-Sal

A produção no pré-sal foi responsável por 82% do total no quarto trimestre de 2025, com uma média de 2,45 milhões de barris de óleo equivalente por dia, resultando em um aumento de 11,4%.

Impactos e Compensações

A Petrobras explicou que a leve retração no quarto trimestre, em relação ao período anterior, foi causada por paradas para manutenção em plataformas da Bacia de Campos. No entanto, o impacto foi parcialmente compensado pelo aumento de capacidade das unidades FPSO Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias, na Bacia de Santos.

Reposição de Reservas

Mesmo com a produção recorde, a Petrobras conseguiu repor suas reservas de forma significativa. Em 2025, foram adicionados 1,7 bilhão de barris de óleo equivalente às reservas, atingindo um índice de reposição de reservas de 175%.

Destinos das Exportações

A China se manteve como o principal destino do petróleo exportado pela Petrobras. No último trimestre de 2025, a Índia disputou a segunda posição com a Europa, representando 12% das exportações, enquanto os países europeus ficaram com 13%.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

8
spot_img
Artigo anterior
Cármen Lúcia Define Diretrizes para Juízes nas Eleições
Próximo artigo
Major José Batista dos Santos assume comando do 21º BPM em Francisco Beltrão
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress