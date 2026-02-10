A Petrobras encerrou o ano de 2025 com a maior produção de petróleo e gás de sua história, alcançando quase 3 milhões de barris diários. Esse marco foi impulsionado principalmente pelo avanço das operações no pré-sal e pela entrada em operação de novas plataformas.

Desempenho Operacional e Exportações

O desempenho operacional recorde da Petrobras também resultou em um aumento significativo nas exportações, que atingiram o maior volume anual já registrado pela estatal. Em 2025, as exportações médias foram de 765 mil barris por dia, um crescimento de 27% em relação ao ano anterior.

Detalhes da Produção em 2025

A produção média anual da Petrobras foi de 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia, representando um aumento de 11%. No quarto trimestre, a produção total alcançou 3,081 milhões de barris por dia, com um crescimento de 18,6% em comparação ao mesmo período de 2024.

Contribuição do Pré-Sal

A produção no pré-sal foi responsável por 82% do total no quarto trimestre de 2025, com uma média de 2,45 milhões de barris de óleo equivalente por dia, resultando em um aumento de 11,4%.

Impactos e Compensações

A Petrobras explicou que a leve retração no quarto trimestre, em relação ao período anterior, foi causada por paradas para manutenção em plataformas da Bacia de Campos. No entanto, o impacto foi parcialmente compensado pelo aumento de capacidade das unidades FPSO Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias, na Bacia de Santos.

Reposição de Reservas

Mesmo com a produção recorde, a Petrobras conseguiu repor suas reservas de forma significativa. Em 2025, foram adicionados 1,7 bilhão de barris de óleo equivalente às reservas, atingindo um índice de reposição de reservas de 175%.

Destinos das Exportações

A China se manteve como o principal destino do petróleo exportado pela Petrobras. No último trimestre de 2025, a Índia disputou a segunda posição com a Europa, representando 12% das exportações, enquanto os países europeus ficaram com 13%.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br