Na manhã desta terça-feira (10), uma cerimônia solene marcou a passagem de comando do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) em Francisco Beltrão. O major José Batista dos Santos assumiu a liderança da unidade, sucedendo o tenente-coronel Rogério Gomes Pitz, em um evento que contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.

Presença de Autoridades

Entre os presentes na solenidade estavam o Secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), coronel Jefferson Silva, e o Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto. O coronel Cícero José de Oliveira Tenório, que atualmente comanda o 7º Comando Regional de Polícia Militar, conduziu o rito de passagem.

Homenagens e Reconhecimentos

O evento também foi marcado por homenagens institucionais, como o descerramento do retrato do tenente-coronel Rogério Gomes Pitz na galeria de ex-comandantes e o reconhecimento do apoio das famílias dos oficiais envolvidos. A cerimônia foi concluída com um desfile da tropa, que prestou continência ao novo comandante, major José Batista dos Santos.

Expectativas para o Novo Comando

O Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância da transição de comando para o fortalecimento da segurança na região sudoeste do Paraná. Ele ressaltou que a mudança é um processo vital para renovar o compromisso da corporação com a sociedade. O major José Batista dos Santos é visto como uma escolha capaz de dar continuidade ao trabalho eficiente do 21º BPM, enquanto o tenente-coronel Rogério Gomes Pitz enfrentará novos desafios no Comando do Policiamento Especializado (CPE).

