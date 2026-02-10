quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
88 %
3.1kmh
0 %
qua
30 °
qui
27 °
sex
28 °
sáb
30 °
dom
24 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Major José Batista dos Santos assume comando do 21º BPM em Francisco Beltrão

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Solenidade militar marca entrega de comando do 21º BPMFoto: Cabo Adam Padilha/PMPR

Na manhã desta terça-feira (10), uma cerimônia solene marcou a passagem de comando do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) em Francisco Beltrão. O major José Batista dos Santos assumiu a liderança da unidade, sucedendo o tenente-coronel Rogério Gomes Pitz, em um evento que contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.

Presença de Autoridades

Entre os presentes na solenidade estavam o Secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), coronel Jefferson Silva, e o Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto. O coronel Cícero José de Oliveira Tenório, que atualmente comanda o 7º Comando Regional de Polícia Militar, conduziu o rito de passagem.

Homenagens e Reconhecimentos

O evento também foi marcado por homenagens institucionais, como o descerramento do retrato do tenente-coronel Rogério Gomes Pitz na galeria de ex-comandantes e o reconhecimento do apoio das famílias dos oficiais envolvidos. A cerimônia foi concluída com um desfile da tropa, que prestou continência ao novo comandante, major José Batista dos Santos.

Expectativas para o Novo Comando

O Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância da transição de comando para o fortalecimento da segurança na região sudoeste do Paraná. Ele ressaltou que a mudança é um processo vital para renovar o compromisso da corporação com a sociedade. O major José Batista dos Santos é visto como uma escolha capaz de dar continuidade ao trabalho eficiente do 21º BPM, enquanto o tenente-coronel Rogério Gomes Pitz enfrentará novos desafios no Comando do Policiamento Especializado (CPE).

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
Petrobras Registra Produção Recorde e Aumenta Exportações em 2025
Próximo artigo
Câmara Aprova Criação da Universidade Federal do Esporte
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress