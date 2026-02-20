Inscrições para Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 Iniciam nesta Sexta

Os estudantes que planejam ingressar em cursos de licenciatura presenciais em 2026 podem, a partir desta sexta-feira (20), cadastrar seus currículos e realizar suas inscrições para o Programa Pé-de-Meia Licenciaturas 2026. O período de inscrições se estende até 20 de março.

Objetivo do Programa

O Pé-de-Meia Licenciaturas foi criado para estimular o ingresso e a permanência de estudantes em cursos de licenciatura, promovendo a formação de novos professores. Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará até 12 mil bolsas de formação para estudantes selecionados.

Valor e Condições da Bolsa

Os estudantes selecionados receberão um benefício mensal de R$ 1.050, com um limite de 48 parcelas ao longo do curso. Do total, R$ 700 podem ser sacados mensalmente, enquanto R$ 350 são acumulados em uma poupança, liberados após o ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino.

Como Realizar a Inscrição

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Plataforma Freire da Capes com o login Gov.br, cadastrar ou atualizar o currículo, preencher o termo de concordância e informar a matrícula na instituição de ensino. Caso a matrícula ainda não tenha sido realizada, o CPF pode ser utilizado temporariamente.

Critérios de Seleção

A seleção prioriza estudantes que ingressaram via Sistema de Seleção Unificada (SiSu) em instituições públicas. Para concorrer, o candidato deve ter obtido pelo menos 650 pontos no Enem e estar matriculado em um curso de licenciatura presencial por meio de programas como SiSu, Prouni ou Fies.

Manutenção da Bolsa

Para manter a bolsa, os estudantes precisam cumprir os créditos obrigatórios, obter aprovação nas disciplinas e ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br