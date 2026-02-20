domingo, fevereiro 22, 2026

Podcast destaca vivências na UEL durante a pandemia

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
BEATRIZ SILVERIO BOTELHO

Neste sábado, 21 de outubro, às 9h30, será transmitido um novo episódio do podcast “UEL 55 anos: conversas com a comunidade no podcast do Marcão Kareca”. Este é um projeto de extensão do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica Enezila de Lima (NDPH) da Universidade Estadual de Londrina.

Participação de Especialistas

Participam deste episódio o professor Décio Sabbatini Barbosa, do curso de farmácia, Matheus Torres, professor de história formado pela UEL, a reitora Marta Favaro e o diretor do NDPH, José Miguel Arias Neto. A discussão será sobre a experiência da UEL durante a pandemia, com depoimentos de quem viveu este período dentro da instituição.

Parceria e Transmissão

O podcast é transmitido em parceria com um programa de rádio apresentado pelo comunicador e atual secretário de Cultura de Londrina, na Rádio Paiquerê 91.7 FM. A série começou em 2024, abordando os 90 anos de Londrina, e agora está na segunda temporada, focada nos 55 anos da UEL.

Disponibilidade Online

Os episódios do podcast estão disponíveis online, podendo ser acessados a qualquer momento no canal do NPDH e no canal do apresentador Marcão Kareca, ambos no YouTube.

Fonte: https://operobal.uel.br

