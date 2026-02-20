Protesto reúne moradores em frente à Prefeitura de Cambé por revisão do IPTU

Na manhã desta sexta-feira (20), cerca de 150 moradores se reuniram em frente à Prefeitura de Cambé para protestar contra os novos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no município.

O grupo reivindica a revisão dos valores e defende que eventuais reajustes sejam aplicados de forma progressiva, como ocorria nos anos anteriores. Segundo os manifestantes, a principal preocupação é com o impacto financeiro nas famílias, especialmente aquelas que não realizaram reformas ou ampliações em seus imóveis.

A organizadora do protesto, Thayllana Mara de Oliveira, afirmou ao Portal Cambé que a manifestação surgiu após a atualização da Planta Genérica de Valores, utilizada como base para o cálculo do imposto. Ela explicou que, embora reconheça que o IPTU é previsto em lei e necessário para o funcionamento dos serviços públicos, o aumento aplicado neste ano foi considerado elevado por muitos moradores.

De acordo com o relato, houve casos em que o valor anual do imposto passou de cerca de R$ 550 para mais de R$ 1.600, mesmo sem mudanças estruturais nos imóveis. Para os manifestantes, a atualização deveria ocorrer gradualmente, permitindo que a população se adapte aos novos valores.

Os participantes também pedem que vereadores e o Executivo municipal analisem a situação sob a perspectiva social, considerando principalmente idosos, pessoas doentes e famílias com renda limitada.

Durante o ato, foi informado que um novo protesto já está sendo organizado. A mobilização deve ocorrer na próxima segunda-feira (24), em frente à Câmara Municipal, a partir das 18h.

O Portal Cambé segue acompanhando os desdobramentos sobre o tema e as manifestações relacionadas à revisão do IPTU no município.