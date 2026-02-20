domingo, fevereiro 22, 2026

Paraná Registra Menor Taxa de Desemprego da História em 2025

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Gabriel Rosa/Arquivo AEN

O estado do Paraná alcançou o menor índice de desemprego de sua história em 2025, com a taxa de desocupação caindo para 3,6%. Este resultado representa uma significativa redução de 0,5 ponto percentual em comparação ao ano anterior, quando a taxa era de 4,1%.

Desempenho por Gênero

A análise dos dados por gênero mostra que a taxa de desemprego para os homens foi de 3,3%, enquanto para as mulheres foi de 3,9%. Essa diferença destaca uma tendência de menor desocupação entre os homens em relação às mulheres no estado.

Comparação Anual

Em um comparativo anual, a redução na taxa de desemprego é notável. Em 2024, o índice era de 4,1%, indicando uma melhora consistente no mercado de trabalho do Paraná ao longo dos últimos anos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

