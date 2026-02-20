sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Novo Canal para Denúncias de Crimes Ambientais no Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Governo cria canal exclusivo para denúncias de crimes ambientais no ParanáFoto: IAT

O Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná lançou uma nova plataforma digital para facilitar a denúncia de crimes ambientais. Chamado de IAT-Sisgop, o sistema foi desenvolvido para melhorar a centralização e agilidade das ocorrências relacionadas à fiscalização ambiental no estado.

Como Funciona o IAT-Sisgop

Através do site do IAT, os cidadãos podem acessar o IAT-Sisgop para reportar atividades que prejudiquem o meio ambiente. A plataforma oferece a possibilidade de realizar denúncias de forma anônima, assegurando a proteção da identidade dos denunciantes.

Benefícios da Nova Plataforma

Além de simplificar o processo de denúncia, o IAT-Sisgop visa aumentar a eficiência na fiscalização e resposta a crimes ambientais. Com a centralização das informações, as autoridades podem atuar mais rapidamente para mitigar danos ambientais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Artigo anterior
TV Brasil transmite Flamengo x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Feminino
Próximo artigo
Paraná Registra Menor Taxa de Desemprego da História em 2025
