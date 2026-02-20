PCPR Desarticula Grupo Suspeito de Roubo de Cargas na BR-116

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três indivíduos suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em roubo de cargas de alto valor na rodovia BR-116. A operação foi realizada nas primeiras horas da sexta-feira (20) em Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, localizados na Região Metropolitana de Curitiba.

Modus Operandi do Grupo

As investigações revelaram que o grupo agia com extrema violência. Os suspeitos utilizavam fardamento tático, armas de longo alcance e dispositivos bloqueadores de sinal, conhecidos como jammers, para interceptar caminhões de carga. Essa estratégia permitia que os criminosos neutralizassem rapidamente qualquer tentativa de comunicação das vítimas com as autoridades.

Diligências e Prisões

Durante a operação, a PCPR realizou buscas simultâneas em duas localidades estratégicas. A ação coordenada resultou na captura dos suspeitos, além da apreensão de diversos materiais que corroboram as práticas ilícitas atribuídas ao grupo. O sucesso da operação é um reflexo do trabalho conjunto e da estratégia bem definida pelas autoridades policiais.

Impacto na Segurança Regional

A prisão dos membros do grupo criminoso é um passo significativo para o aumento da segurança nas rodovias da região. A atuação da PCPR não apenas desarticulou uma rede de criminosos, mas também trouxe um alívio para transportadores e comerciantes que dependem da segurança das vias para suas atividades diárias.

