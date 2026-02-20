PCPR Desarticula Grupo Suspeito de Roubo de Cargas de Alto Valor na BR-116

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três indivíduos suspeitos de integrarem um grupo criminoso especializado em roubar cargas de alto valor ao longo da BR-116. As investigações revelaram que os suspeitos agiam de maneira violenta, utilizando equipamentos táticos, incluindo fardas, armas de grande porte e bloqueadores de sinal, conhecidos como jammers, para interceptar caminhões de carga.

Operação Policial

A ação policial ocorreu nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 20 de outubro, nas cidades de Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, ambas localizadas na Região Metropolitana de Curitiba. A operação visou desmantelar a quadrilha e apreender os equipamentos utilizados nos crimes.

Impacto na Segurança

A prisão dos suspeitos é um passo importante na luta contra o roubo de cargas, um crime que afeta significativamente a logística e a economia local. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros membros do grupo e prevenir futuros roubos na região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br