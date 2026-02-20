domingo, fevereiro 22, 2026

PCPR Desarticula Grupo Suspeito de Roubo de Cargas de Alto Valor na BR-116

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três indivíduos suspeitos de integrarem um grupo criminoso especializado em roubar cargas de alto valor ao longo da BR-116. As investigações revelaram que os suspeitos agiam de maneira violenta, utilizando equipamentos táticos, incluindo fardas, armas de grande porte e bloqueadores de sinal, conhecidos como jammers, para interceptar caminhões de carga.

Operação Policial

A ação policial ocorreu nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 20 de outubro, nas cidades de Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande, ambas localizadas na Região Metropolitana de Curitiba. A operação visou desmantelar a quadrilha e apreender os equipamentos utilizados nos crimes.

Impacto na Segurança

A prisão dos suspeitos é um passo importante na luta contra o roubo de cargas, um crime que afeta significativamente a logística e a economia local. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros membros do grupo e prevenir futuros roubos na região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

