Fluminense e Vasco empatam sem gols no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

Fluminense e Vasco empataram em 0 a 0 no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na tarde deste sábado (1º) no estádio do Maracanã. O confronto foi marcado por equilíbrio, com poucas oportunidades claras de gol e muitas faltas, demonstrando a cautela das duas equipes em campo.
Durante a partida, tanto Fluminense quanto Vasco priorizaram a defesa, buscando evitar erros que pudessem comprometer o resultado. O empate acabou refletindo o desempenho das equipes, que pouco arriscaram no ataque.
A decisão da vaga para as quartas de final acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30, novamente no Maracanã. Quem vencer avança, enquanto novo empate levará a disputa para os pênaltis.
Outros confrontos das oitavas também movimentaram o sábado, como Atlético-MG x Juventude, em Belo Horizonte, e Santos x Remo, na Vila Belmiro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br