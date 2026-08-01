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Fluminense e Vasco empatam sem gols no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 1 de agosto de 2026 21:30

Fluminense e Vasco empataram em 0 a 0 no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na tarde deste sábado (1º) no estádio do Maracanã. O confronto foi marcado por equilíbrio, com poucas oportunidades claras de gol e muitas faltas, demonstrando a cautela das duas equipes em campo.

Durante a partida, tanto Fluminense quanto Vasco priorizaram a defesa, buscando evitar erros que pudessem comprometer o resultado. O empate acabou refletindo o desempenho das equipes, que pouco arriscaram no ataque.

A decisão da vaga para as quartas de final acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30, novamente no Maracanã. Quem vencer avança, enquanto novo empate levará a disputa para os pênaltis.

Outros confrontos das oitavas também movimentaram o sábado, como Atlético-MG x Juventude, em Belo Horizonte, e Santos x Remo, na Vila Belmiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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