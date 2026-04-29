Home / Esportes / Cruzeiro vence Boca Juniors e assume liderança do Grupo D na Libertadores

Cruzeiro vence Boca Juniors e assume liderança do Grupo D na Libertadores

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 29 de abril de 2026 4:38

O Cruzeiro conquistou uma vitória importante ao superar o Boca Juniors por 1 a 0 na noite de terça-feira (28), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pelo Grupo D da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, a equipe mineira chegou a seis pontos e assumiu a liderança da chave, igualando a pontuação dos argentinos, que agora ocupam a vice-liderança. A classificação pode sofrer alterações, já que Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil ainda jogam nesta rodada.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e forte marcação, principalmente no primeiro tempo, quando as duas equipes criaram poucas oportunidades. O principal lance da etapa inicial foi a expulsão do atacante Bareiro, do Boca Juniors, após falta em Christian, do Cruzeiro, aos 45 minutos.

Mesmo com um jogador a mais no segundo tempo, o Cruzeiro encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. A equipe comandada por Artur Jorge manteve a posse de bola, mas teve pouco espaço para avançar ao ataque.

Aos 37 minutos da etapa final, uma alteração feita pelo técnico foi decisiva. Matheus Pereira fez boa jogada e passou para Kaio Jorge, que rolou para o colombiano Néiser Villarreal marcar o gol da vitória celeste.

O triunfo reforça o bom momento do Cruzeiro na competição continental e mantém o time na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Cambé promove Desafio de Vôlei de Praia no Dia do Trabalhador
27 de abril de 2026
Fluminense vence Mixto-MT fora de casa e sobe na tabela do Brasil ...
26 de abril de 2026
Gabriel Medina e Luana Silva conquistam vice-campeonato em etapa ...
26 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress