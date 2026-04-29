Cruzeiro vence Boca Juniors e assume liderança do Grupo D na Libertadores

O Cruzeiro conquistou uma vitória importante ao superar o Boca Juniors por 1 a 0 na noite de terça-feira (28), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pelo Grupo D da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, a equipe mineira chegou a seis pontos e assumiu a liderança da chave, igualando a pontuação dos argentinos, que agora ocupam a vice-liderança. A classificação pode sofrer alterações, já que Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil ainda jogam nesta rodada.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e forte marcação, principalmente no primeiro tempo, quando as duas equipes criaram poucas oportunidades. O principal lance da etapa inicial foi a expulsão do atacante Bareiro, do Boca Juniors, após falta em Christian, do Cruzeiro, aos 45 minutos.

Mesmo com um jogador a mais no segundo tempo, o Cruzeiro encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. A equipe comandada por Artur Jorge manteve a posse de bola, mas teve pouco espaço para avançar ao ataque.

Aos 37 minutos da etapa final, uma alteração feita pelo técnico foi decisiva. Matheus Pereira fez boa jogada e passou para Kaio Jorge, que rolou para o colombiano Néiser Villarreal marcar o gol da vitória celeste.

O triunfo reforça o bom momento do Cruzeiro na competição continental e mantém o time na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br