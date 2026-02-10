A Universidade Estadual de Londrina (UEL), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), está oferecendo uma especialização em Residência Técnica em Gestão Documental, Educação Patrimonial e História Pública. O programa é voltado para recém-formados de 24 cursos de graduação e visa qualificar profissionais e servidores públicos do Paraná.

Distribuição das Vagas

O curso disponibiliza 35 vagas distribuídas em 13 cidades do estado, incluindo Londrina, Curitiba e Maringá. As práticas serão realizadas em centros de documentação histórica e museus, além da sede da Seti em Curitiba.

Benefícios e Duração

Os selecionados cumprirão uma carga horária presencial de 30 horas semanais, recebendo uma bolsa mensal de R$ 3.034,00 e R$ 264,00 de auxílio-transporte, durante os dois anos do curso.

Inovação e Currículo

O coordenador José Miguel Arias Neto destaca a inovação do curso, que integra educação patrimonial com a comunidade. As aulas teóricas serão online, com ênfase em gestão documental e inteligência artificial.

Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições ocorrem de 2 a 9 de março, com taxa de R$ 81,00. A prova online será em 23 de março, e o resultado final sairá em 25 de março. As aulas começam em abril.

