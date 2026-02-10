terça-feira, fevereiro 10, 2026

Projeto do Governo para Otimizar Compra de Medicamentos é Enviado à Alep

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Secretaria da Saúde

O governo estadual apresentou à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um projeto de lei com o objetivo de otimizar a aquisição de medicamentos. A proposta destaca a intenção do Estado em integrar o Consórcio Intergestores Paraná Saúde (CIPS).

Participação no Consórcio Intergestores Paraná Saúde

Atualmente, o CIPS é composto por 398 municípios paranaenses e é voltado para o desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A adesão do Estado ao consórcio busca facilitar e melhorar a gestão de recursos e a distribuição de medicamentos.

Impactos Esperados

Com a integração ao CIPS, espera-se que a administração estadual consiga melhores condições de compra e distribuição de medicamentos, promovendo economia e eficiência no atendimento à população.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

