O governo estadual apresentou à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um projeto de lei com o objetivo de otimizar a aquisição de medicamentos. A proposta destaca a intenção do Estado em integrar o Consórcio Intergestores Paraná Saúde (CIPS).

Participação no Consórcio Intergestores Paraná Saúde

Atualmente, o CIPS é composto por 398 municípios paranaenses e é voltado para o desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A adesão do Estado ao consórcio busca facilitar e melhorar a gestão de recursos e a distribuição de medicamentos.

Impactos Esperados

Com a integração ao CIPS, espera-se que a administração estadual consiga melhores condições de compra e distribuição de medicamentos, promovendo economia e eficiência no atendimento à população.

