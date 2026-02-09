Prazo para pedir desconto do IPTU para aposentados em Cambé termina e volta no segundo semestre

Um morador de Cambé procurou o Portal Cambé para esclarecer dúvidas sobre o desconto no IPTU destinado a aposentados no município. A questão surgiu após informações de que o benefício não estaria mais disponível neste ano.

Durante entrevista realizada na última sexta-feira com o secretário da Secretaria de Fazenda de Cambé, Gabriel Cândido, o tema foi questionado e esclarecido oficialmente.

Segundo o secretário, o desconto do IPTU para aposentados e pessoas em situação de vulnerabilidade social continua existindo em Cambé, porém o prazo para solicitar a isenção referente ao ano de 2026 já foi encerrado. O pedido precisava ter sido feito ainda no ano passado, antes do lançamento do imposto, que ocorre sempre na primeira semana de janeiro.

Para este ano, mais de 2.700 famílias estão sendo atendidas pelo benefício, somando mais de R$ 2 milhões em isenções concedidas pelo município. Esses valores já foram considerados no cálculo do imposto lançado em janeiro.

Gabriel Cândido explicou que o prazo para novos pedidos será reaberto no segundo semestre de 2026, mas exclusivamente para a isenção do IPTU de 2027. Ou seja, quem não fez o requerimento dentro do período correto não poderá obter o desconto neste ano.

A orientação é que aposentados e pessoas que enfrentam dificuldades financeiras procurem a Secretaria de Fazenda a partir do segundo semestre, dentro do novo prazo, para garantir o benefício no próximo exercício. A concessão do desconto segue critérios definidos em lei municipal.

O Portal Cambé reforça a importância de atenção às datas para não perder o direito à isenção e informa que fará novos lembretes quando o período de solicitação for reaberto.