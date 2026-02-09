terça-feira, fevereiro 10, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
3.1kmh
40 %
ter
29 °
qua
28 °
qui
26 °
sex
29 °
sáb
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Prazo para pedir desconto do IPTU para aposentados em Cambé termina e volta no segundo semestre

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Imagem Ilustrativa

Um morador de Cambé procurou o Portal Cambé para esclarecer dúvidas sobre o desconto no IPTU destinado a aposentados no município. A questão surgiu após informações de que o benefício não estaria mais disponível neste ano.

Durante entrevista realizada na última sexta-feira com o secretário da Secretaria de Fazenda de Cambé, Gabriel Cândido, o tema foi questionado e esclarecido oficialmente.

Segundo o secretário, o desconto do IPTU para aposentados e pessoas em situação de vulnerabilidade social continua existindo em Cambé, porém o prazo para solicitar a isenção referente ao ano de 2026 já foi encerrado. O pedido precisava ter sido feito ainda no ano passado, antes do lançamento do imposto, que ocorre sempre na primeira semana de janeiro.

Para este ano, mais de 2.700 famílias estão sendo atendidas pelo benefício, somando mais de R$ 2 milhões em isenções concedidas pelo município. Esses valores já foram considerados no cálculo do imposto lançado em janeiro.

Gabriel Cândido explicou que o prazo para novos pedidos será reaberto no segundo semestre de 2026, mas exclusivamente para a isenção do IPTU de 2027. Ou seja, quem não fez o requerimento dentro do período correto não poderá obter o desconto neste ano.

A orientação é que aposentados e pessoas que enfrentam dificuldades financeiras procurem a Secretaria de Fazenda a partir do segundo semestre, dentro do novo prazo, para garantir o benefício no próximo exercício. A concessão do desconto segue critérios definidos em lei municipal.

O Portal Cambé reforça a importância de atenção às datas para não perder o direito à isenção e informa que fará novos lembretes quando o período de solicitação for reaberto.

53
spot_img
Artigo anterior
Brasil Capta US$ 4,5 Bilhões em Títulos Internacionais
Próximo artigo
Projeto do Governo para Otimizar Compra de Medicamentos é Enviado à Alep
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress