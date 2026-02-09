terça-feira, fevereiro 10, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
3.1kmh
40 %
ter
29 °
qua
28 °
qui
26 °
sex
29 °
sáb
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Brasil Capta US$ 4,5 Bilhões em Títulos Internacionais

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tesouro Nacional anunciou recentemente a conclusão bem-sucedida de sua primeira emissão de títulos soberanos no mercado internacional em 2026. A operação, realizada nos Estados Unidos, resultou na captação de US$ 4,5 bilhões. Este montante foi dividido entre a emissão de um novo título de dez anos, o Global 2036, e a reabertura do título Global 2056, com um prazo de 30 anos.

Detalhes dos Títulos Emitidos

O Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, foi emitido no valor de US$ 3,5 bilhões. Este volume é recorde para papéis de dez anos do Tesouro Nacional, oferecendo juros de 6,4% ao ano. Além disso, um cupom de 6,25% ao ano será pago semestralmente. O título apresentou um spread de 220 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos, uma medida importante do risco associado aos papéis brasileiros no exterior.

Global 2056

Em relação ao título de 30 anos, o Brasil captou US$ 1 bilhão com vencimento previsto para 12 de janeiro de 2056. Este título pagará juros de 7,3% ao ano, com um cupom de 7,25% ao ano e um spread de 245 pontos-base em relação aos papéis de 30 anos do Tesouro dos EUA. Este spread é o mais baixo para um título brasileiro de 30 anos desde julho de 2014, demonstrando confiança crescente no mercado internacional.

Alta Demanda e Confiança do Mercado

A operação do Tesouro Nacional teve uma demanda significativa, com o interesse dos investidores superando em 2,7 vezes o volume ofertado. O livro de ordens, que mede esse interesse, atingiu aproximadamente US$ 12 bilhões. Em nota, o Tesouro destacou que os resultados refletem a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira.

Coordenação e Destinação dos Recursos

A operação foi coordenada por bancos de renome internacional, incluindo HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo. Os US$ 4,5 bilhões captados serão incorporados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro, fortalecendo a posição econômica do país.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

5
spot_img
Artigo anterior
CBF Anuncia Datas e Horários da Primeira Fase da Copa do Brasil
Próximo artigo
Prazo para pedir desconto do IPTU para aposentados em Cambé termina e volta no segundo semestre
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress