A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (9) as datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Esta etapa inicial ocorrerá entre 17 e 19 de fevereiro, reunindo 28 dos 126 clubes participantes.

Abertura da Copa do Brasil

O jogo de abertura será disputado entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES no dia 17 de fevereiro, uma terça-feira, às 20h, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, Rio de Janeiro.

Formato da Competição

A Copa do Brasil deste ano oferecerá duas vagas para a Copa Libertadores, destinadas ao campeão e ao vice. As partidas da primeira à quarta fase serão decididas em jogo único e, em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. As fases seguintes contarão com jogos de ida e volta, com a decisão do título marcada para um único confronto no dia 6 de dezembro.

Participação dos Clubes

Na primeira fase, participam os clubes de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os vencedores se juntarão a outros 74 times na segunda etapa. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entrarão na competição a partir da quinta fase.

Jogos da Primeira Fase

Os jogos ocorrerão em diversos estados brasileiros. No dia 18 de fevereiro, por exemplo, Porto-BA enfrentará Serra Branca-PB em Porto Seguro, Bahia, às 16h. Já às 20h, Gama-DF jogará contra Monte Roraima em Gama, Distrito Federal.

