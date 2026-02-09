terça-feira, fevereiro 10, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
83 %
3.1kmh
40 %
ter
29 °
qua
28 °
qui
26 °
sex
29 °
sáb
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Cármen Lúcia se posiciona contra gratificação para aposentados do INSS

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Valter Campanato/Agência Brasi

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), expressou seu voto contrário ao pagamento de gratificação por desempenho a servidores aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Detalhes do Julgamento

O voto da ministra foi proferido na última sexta-feira (6), marcando o início do julgamento virtual que decidirá sobre a validade da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) para servidores inativos. A decisão final está prevista para a próxima sexta-feira (13).

Contexto Legal

A discussão gira em torno da Lei 13.324/2016, que elevou a pontuação mínima de desempenho de 30 para 70 pontos para servidores ativos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro havia reconhecido a paridade entre servidores ativos e inativos, garantindo a gratificação aos aposentados, decisão essa contestada pelo INSS.

Posicionamento da Ministra

Cármen Lúcia argumentou que a alteração na pontuação não justifica a extensão do benefício aos inativos. Além disso, ela ressaltou que os valores já recebidos pelos aposentados não precisam ser devolvidos.

Próximos Passos

O julgamento virtual deve ser concluído até as 23h59 da próxima sexta-feira (13), faltando ainda os votos de dez ministros do STF.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

12
spot_img
Artigo anterior
Instituto Não Me Esqueças realiza palestra gratuita sobre demência
Próximo artigo
CBF Anuncia Datas e Horários da Primeira Fase da Copa do Brasil
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress