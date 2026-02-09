O Instituto Não Me Esqueças (INME) promove nesta quarta-feira, 11 de outubro, às 14h, uma palestra gratuita aberta à comunidade, com o tema 'Demência: Prevenção e Diagnóstico no Tempo Certo'. O evento ocorrerá na AML Cultural, localizada na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, próximo à Concha Acústica, e contará com a presença do geriatra Marcos Cabrera.

Objetivo dos Encontros

Os encontros psicoeducativos, promovidos mensalmente pelo INME, visam ampliar o acesso a informações baseadas em evidências científicas. Eles têm o intuito de fortalecer a autonomia de pessoas com demência e oferecer suporte a familiares, cuidadores e profissionais de saúde. O formato do evento combina conteúdo técnico com uma linguagem acolhedora, permitindo espaço para perguntas e discussão.

Parcerias e Apoio

A iniciativa é realizada em parceria com o Grupo de Estudos do Envelhecimento (Gesen) da Universidade Estadual de Londrina. Conta também com o apoio da Associação Médica de Londrina, da Secretaria Municipal do Idoso e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).

Participação e Transmissão

Embora não haja necessidade de inscrição prévia, as vagas são limitadas a 126 lugares, conforme a capacidade do auditório. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, a palestra será transmitida ao vivo no canal do Instituto Não Me Esqueças no YouTube.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br