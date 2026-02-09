terça-feira, fevereiro 10, 2026

Acidente na BR-369 destrói moto de trabalhador em Cambé e família pede ajuda

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
2 min.read

Um motociclista ficou envolvido em um acidente de trânsito na manhã da última sexta-feira, dia 6 de fevereiro, na BR-369, em Cambé, no norte do Paraná. O caso resultou na destruição total da motocicleta, que foi consumida pelas chamas após a queda.

De acordo com o relato do próprio condutor, identificado como Thiago Silva Souza, o acidente aconteceu por volta das 7h40, enquanto ele seguia para o trabalho, na região da Gleba Palhano. Ele trafegava pela pista da esquerda da rodovia, nas proximidades do radar da BR-369, quase em frente ao Atacadão, quando um caminhão baú, que seguia pela faixa da direita, entrou repentinamente em sua frente.

Para evitar uma colisão traseira com o caminhão, o motociclista reduziu a velocidade, mas acabou perdendo o controle da moto. Com o impacto da queda no acostamento, a tampa do tanque de combustível se soltou. Em seguida, possivelmente por conta de faíscas geradas no momento da queda e da alta temperatura registrada no dia, a motocicleta pegou fogo rapidamente.

As chamas se espalharam e consumiram toda a moto em poucos instantes. Apesar da gravidade da situação, Thiago conseguiu sair do acidente com vida e não sofreu ferimentos graves.

O motociclista utilizava a moto como principal meio de transporte para o deslocamento diário ao trabalho e também para atividades da rotina familiar. Ele é pai de uma bebê de três meses e dependia do veículo para tarefas como mercado, farmácia e outras necessidades do dia a dia. Além disso, a motocicleta era usada para realizar entregas no período da noite, ajudando a complementar a renda da família.

Após o acidente, Thiago iniciou uma campanha solidária nas redes sociais para arrecadar recursos e tentar comprar outra motocicleta. Segundo ele, houve confusão por parte de algumas pessoas, que acreditaram que se tratava de um outro caso semelhante ocorrido recentemente em Londrina, no qual um motociclista já havia conseguido ajuda financeira após aparecer em um programa de televisão.

Thiago esclareceu que são situações diferentes, ocorridas em dias distintos, e que ele ainda não conseguiu arrecadar o valor necessário. A moto destruída era uma Yamaha YBR, ano 2005, de cor vermelha, avaliada em aproximadamente R$ 6 mil.

Quem desejar colaborar pode contribuir por meio de transferência via Pix. A família informa que qualquer valor é bem-vindo e ajudará diretamente na retomada da rotina de trabalho e deslocamento.

Dados para doação:
Pix: 43 99123-7123
Banco: Itaú
Titular: Thiago Silva Souza

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

