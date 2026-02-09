terça-feira, fevereiro 10, 2026

Ministério Público de SP Investiga Superlotação em Blocos de Carnaval

© Antonio Cruz/Agência Brasil

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) iniciou uma investigação sobre a superlotação ocorrida nos blocos de carnaval na Rua da Consolação, localizada no centro da capital paulista, no último domingo (8). A investigação será conduzida pela Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital.

Incidentes no Evento

Dois megablocos, o da Skol com a participação do DJ Calvin Harris, e o Acadêmicos do Baixo Augusta, estavam agendados para horários diferentes. No entanto, atrasos nas apresentações resultaram em um encontro inesperado dos dois blocos. A presença massiva de pessoas gerou confusão e tumulto, com foliões sendo pressionados contra as grades de proteção.

Ação da Prefeitura e Atendimento

Diante do caos, a Prefeitura de São Paulo acionou, por volta das 15h, um plano de contingência que liberou o acesso às ruas paralelas à Rua da Consolação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 30 pessoas receberam atendimento no local, mas não houve necessidade de encaminhamento para prontos-socorros.

Impacto no Carnaval

A situação chamou a atenção para as medidas de segurança durante os eventos de carnaval, um período que atrai milhões de foliões para as ruas de São Paulo. As autoridades estão revisando os procedimentos para evitar incidentes semelhantes no futuro.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

