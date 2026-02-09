terça-feira, fevereiro 10, 2026

Festival de Curitiba Apresenta Mais de 400 Atrações com Apoio da Sanepar

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Patrocinado pela Sanepar, Festival de Curitiba terá mais de 400 atraçõesFoto: Divulgação

O Festival de Curitiba, um dos mais importantes eventos teatrais da América Latina, contará com mais de 400 atrações em sua próxima edição. Com o patrocínio da Sanepar, o festival promete transformar a capital paranaense em um verdadeiro centro cultural entre os dias 30 de março e 12 de abril.

Destaques do Festival

O evento oferece uma programação diversificada, contemplando todos os públicos e trazendo grandes nomes da dramaturgia nacional. O festival é conhecido por sua capacidade de atrair tanto artistas consagrados quanto novos talentos, proporcionando um ambiente rico em trocas culturais e artísticas.

Início das Vendas de Ingressos

Os ingressos para o Festival de Curitiba estarão disponíveis para compra a partir desta terça-feira, dia 10. Os interessados poderão adquirir suas entradas através dos canais oficiais do festival, garantindo acesso às diversas apresentações programadas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

