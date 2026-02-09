O Festival de Curitiba, um dos mais importantes eventos teatrais da América Latina, contará com mais de 400 atrações em sua próxima edição. Com o patrocínio da Sanepar, o festival promete transformar a capital paranaense em um verdadeiro centro cultural entre os dias 30 de março e 12 de abril.

Destaques do Festival

O evento oferece uma programação diversificada, contemplando todos os públicos e trazendo grandes nomes da dramaturgia nacional. O festival é conhecido por sua capacidade de atrair tanto artistas consagrados quanto novos talentos, proporcionando um ambiente rico em trocas culturais e artísticas.

Início das Vendas de Ingressos

Os ingressos para o Festival de Curitiba estarão disponíveis para compra a partir desta terça-feira, dia 10. Os interessados poderão adquirir suas entradas através dos canais oficiais do festival, garantindo acesso às diversas apresentações programadas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br