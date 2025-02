Colisão na PR-545 resulta em morte de motociclista em Londrina

Londrina, PR – Um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (9) na PR-545, em Londrina, resultou na morte de um motociclista de 23 anos. O sinistro aconteceu por volta das 17h, no km 06+200 da rodovia, em um trecho de reta, sob condições climáticas favoráveis.

Dinamismo do acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente envolveu um automóvel Citroën C3 Picasso, conduzido por uma mulher de 33 anos, e uma motocicleta Kawasaki Ninja ZX-6R, pilotada por um jovem identificado como G. C. O.

De acordo com os levantamentos realizados no local, ambos os veículos trafegavam no sentido Londrina – Trevo da Warta, quando a condutora do automóvel tentou realizar uma conversão à esquerda. Nesse momento, a motocicleta, que seguia à frente, colidiu transversalmente contra o carro.

Consequências

O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, sendo seu corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A condutora do Citroën sofreu apenas ferimentos leves. O teste do etilômetro realizado na motorista resultou em 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool.

Contexto e investigações

Vídeos disponíveis na internet mostram o motociclista trafegando em alta velocidade na mesma rodovia em outras ocasiões, chegando a ultrapassar 200 km/h. No entanto, as circunstâncias exatas do acidente ainda serão analisadas pelas autoridades competentes para determinar eventuais responsabilidades.

A Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, reforçando a importância de atenção redobrada em conversões e no respeito aos limites de velocidade para evitar tragédias como essa.